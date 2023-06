Ciclista colombiano morre atropelado por camião durante treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Germán Chaves, ciclista colombiano de 28 anos, morreu este domingo atropelado por um camião durante um treino, num acidente onde o seu pai também perdeu a vida.O caso, que está a ser investigado pelas autoridades, aconteceu numa estrada que liga Bogotá, a capital da Colômbia, a Tunja, outra das cidades do país.Chaves, que não resistiu ao impacto e acabou por perder a vida de imediato, representava atualmente a Team Sistecrédito. Segundo o 'Mundo Deportivo', o seu pai ainda foi transportado de urgência para uma clínica, onde acabou por morrer.A Federação Colombiana de Ciclismo já reagiu: "[A perda do] 'Chavito' deixa-nos um vazio profundo. Será sempre recordado pelo seu profissionalismo, amabilidade, sensibilidade e nobreza", pode ler-se em comunicado do organismo.Chaves, refira-se, foi terceiro colocado na classificação jovem da Volta à Colômbia em 2014.