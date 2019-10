Ciclista publica foto chocante das pernas e médica explica: «É como um atlas de anatomia»

Ver essa foto no Instagram It's only about not fucking it up now Uma publicação compartilhada por Jani Brajkovic (@janibrajkovic) em 29 de Set, 2019 às 5:15 PDT

O ciclista esloveno Janez Brajkovic surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com impressionantes imagens das suas pernas depois de ter regressado às corridas, após uma suspensão por doping.O corredor de 35 anos, antigo campeão do Mundo de sub-23 de contrarrelógio, foi suspenso em julho do ano passado após acusar metilhexanamina num controlo antidoping e regressou à atividade durante a Volta à Croácia, no princípio deste mês.Janez Brajkovic, que já admitiu sofrer de bulimia, disse que ingeriu a substância inadvertidamente, através de um suplemento alimentar que consumiu numa fase em que não conseguia alimentar-se normalmente. "Havia dias em que chorava sempre que montava a bicicleta. Estava desesperado e deprimido."A propósito da foto das pernas, o corredor escreveu: "É tudo uma questão de não f... tudo."A médica da equipa de esqui da Croácia, Natasa Desnica, citada pelo jornal 'The Sun', disse que é normal depois da competição os músculos de atletas de algumas modalidades ficarem com este aspeto. "O desporto é assim, acontece em inúmeras ocasiões. Já vi ciclistas que pouco depois de competirem durante três semanas na Volta a França, na Volta a Itália ou na Volta a Espanha ficam assim."E explicou: "As pernas deles são incrivelmente finas, sem gordura subcutânea. E como estão desidratados, podem ver-se todos os ossos e veias da face e do corpo. É possível ver cada músculo, como num atlas de anatomia. Felizmente os ciclistas recuperam rapidamente desta situação e a aparência volta ao normal."