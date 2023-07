Ciclista que provocou violenta queda na Volta à Flandres suspenso por um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou esta semana a suspensão do polaco Filip Maciejuk por um mês, na sequência da violenta queda que o ciclista da Bahrain-Victorious provocou no passado mês de abril, durante a Volta à Flandres. Na altura, a UCI tinha anunciado a abertura de um inquérito, que agora origina esta pesada punição ao ciclista de 23 anos, que ficará impossibilitado de competir até 25 de agosto.





A situação em causa ocorreu quando o polaco, depois de fazer largos metros fora de estrada, tentou voltar à via principal e se desequilibrou. Na sequência, levou consigo dezenas de outros ciclistas, obrigando alguns deles a desistirem e outros até a serem transportados para o hospital. Na altura, Maciejuk foi de imediato desqualificado da prova belga.Ainda que tenha entendido a manobra e a queda provocada como acidental, a Comissão Disciplinar considerou que o polaco violou os regulamentos "por ter causado a queda de vários ciclistas no pelotão depois de ter rodado fora do percurso de prova".