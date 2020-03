Ciclistas belgas podem treinar ao ar livre durante a quarentena

Seguindo o exemplo da vizinha França, a Bélgica declarou entrou em quarentena devido à pandemia do coronavírus até 5 de abril mas com várias exceções. Entre elas está a possibilidade de realizar exercício físico ao ar livre, nomeadamente caminhar, correr e andar de bicicleta.

A medida agrada aos ciclistas belgas que, ao contrário dos colegas de profissão que vivem em Espanha ou em Itália, por exemplo, poderão continuar a treinar e manter a forma. "A atividade física ao ar livre é autorizada e até recomendada" , afirmou a primeira-ministra belga Sophie Wilmès no discurso em que anunciou as proibições e quais as atividades permitidas no país durante a quarentena.



Contudo, os corredores não devem treinar em grupo - caso tenham um acompanhante deverá ser alguém que viva na mesma casa - e têm de manter uma distância de segurança de 1,5 metros para evitar contágios.