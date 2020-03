Ciclistas da Lotto cortam nos salários para ninguém ser despedido

Atitudes como as que tiveram os ciclistas da Lotto-Soudal caem sempre bem em tempos de crise e pandemia. Os 27 corredores que compõem o plantel desta equipa belga do World Tour decidiram por unanimidade reduzir os ordenados em "solidariedade para com todos os empregados e patrocinadores", numa altura em que a temporada velocipédica encontra-se suspensa.





"Esta decisão foi tomada sem discussão e por unanimidade", revelou a equipa em comunicado. "Circunstâncias especiais requerem medidas especiais", frisou ainda o plantel.A equipa belga informou que 25 pessoas, na sua maioria pessoas de apoio, como mecânicos, motoristas e massagistas, estão temporariamente desempregados, e a sua reintegração depende também das ajudas que o governo belga dará até que as competições retomem.A Lotto Soudal refere ainda que "em menos de um mês, mais de um milhão de pessoas estão desempregadas na Bélgica até que a situação volte à normalidade".