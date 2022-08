Cinco abandonos devido à assustadora queda na Volta a Burgos

A violenta queda nos metros finais da 2.ª etapa da Volta a Burgos motivou o abandono de pelo menos cinco ciclistas do pelotão, anunciaram as respetivas equipas ao final desta quarta-feira. As mais afetadas são a francesa AG2R Citroen Team, que perdeu Clément Berthet e Damien Touzé, e a espanhola Caja Rural-Seguros, com as saídas de cena de Orluis Aular e David Gonzalez. O outro desistente foi Jannik Steimle, da Quick-Step Alpha Vinyl.O ciclista que terá saído mais mal-tratatado foi Damien Touzé, que sofreu um traumatismo cranioencefálico seguido de uma comoção cerebral. O francês foi auxiliado no local pela equipa médica da corrida, aparentemente consciente, e foi transportado para o hospital. Já o colega de equipa Clément Berthet fraturou um dedo da mão e será operado esta noite. Jannik Steimle também seguiu para o hospital, no caso com a clavícula direita fraturada. Já David González sofreu uma luxação no cotovelo, ao passo que Orluis Aular ficou com a mão partida.Há ainda a incógnita quanto ao italiano Davide Ballerini, da Quick-Step Alpha Vinyl, que sofreu várias abrasões e hematomas no glúteo. Será avaliado antes da partida na quinta-feira, para a 3.ª etapa, e aí será tomada uma decisão.Esta queda coletiva, com pelo menos 13 ciclistas, foi 'provocada' pelo holandês David Dekker, que acabou ainda assim por escapar sem grandes problemas. O ciclista da Jumbo-Visma saiu apenas com algumas escoriações, pese embora ter sido ele a precipitar todo o cenário de caos, por conta da lomba inesperada que surgiu num momento em que o pelotão ia a alta velocidade. Os seus três colegas da frente passaram incólumes - e chegaram isolados à meta -, mas Dekker não teve a mesma sorte e ficou-se por ali. Apesar do aparato, o holandês escapou ileso.