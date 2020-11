«Com ou sem doping, Lance Armstrong foi o melhor da sua geração... o resto é treta»

Lance Armstrong e Johan Bruyneel vão ficar para sempre com os nomes ligados àquele que é considerado o maior esquema de doping do ciclismo, no entanto o antigo diretor desportivo da US Postal - expulso do ciclismo para sempre pelo TAD - volta a defender o antigo ciclista texano, considerando que "com ou sem doping, Armstrong foi o melhor da sua geração".





"O carácter de Armstrong foi assassinado. Essa demonização coletiva é fácil de fazer, mas impossível de desfazer. E é difícil aceitar especialmente porque havia muita hipocrisia. Com ou sem doping, na história do ciclismo, os campeões são os melhores da sua geração e Lance não foi exceção", afirmou Bruyneel ao Eurosport."Lance não se dopava mais do que os outros. Atrevo-me a dizer até que fez menos, principalmente em comparação com os ciclistas apanhados na 'Operação Puerto' com o Dr. Fuentes, como Mayo, Basso, Ullrich, Hamilton, os principais rivais de Armstrong", referiu."O problema é que a USADA alegou que este foi o maior esquema de doping da história do do desporto. E dizer isso é uma treta! Já vimos muito pior, na Rússia ou na Alemanha de Leste", disse.