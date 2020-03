Em tempo de quarentena a Bélgica é um dos poucos países europeus que permite que os seus desportistas profissionais saiam de casa para treinar, mas esse facto nem sempre é bem aceite pela população. Que o diga o ciclista Harm Vanhoucke, da Lotto Soudal.





O corredor treinava ao ar livre sábado de manhã, de bicicleta, quando foi empurrado por um carro para a berma da estrada. Depois, segundo contou ao jornal francês 'L'Équipe', o condutor do carro, com cerca de 40 anos, saiu do veículo e agrediu-o inúmeras vezes. Este tipo de situações pode levar o governo belga a proibir o treino dos atletas no exterior.Lembre-se que esta semana deu que falar a aventura do também belga Oliver Naesen, que na quarta-feira decidiu fazer 365 quilómetros em pleno período de isolamento