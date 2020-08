Coronavírus: Volta a Guangxi foi cancelada

A Volta a Guangxi, última prova do calendário WorldTour, previsto para entre 5 e 10 de novembro, foi cancelado, devido ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira a organização.

Segundo os responsáveis da prova, que já havia sido adiada para novembro, a medida segue a recomendação das autoridades chinesas de cancelar as competições desportivas internacionais até ao fim do ano.

O Volta a Guangxi, que está no WorldTour desde 2017, fechava o calendário do circuito em 2020.

Outras 12 corridas foram removidas do calendário da primeira divisão mundial este ano, entre elas as Voltas à Catalunha, ap País Basco e a Clássica San Sebastian, todas em Espanha, e os Grandes Prémios de Quebec e Montreal, no Canadá.