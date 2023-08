Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), exultou o título mundial conquistado esta noite por Iúri Leitão na prova de omnium nos Mundiais de pista em Glasgow."É o nosso primeiro título mundial de elites na pista, que traduz um percurso de sucesso que se tem feito nesta variante. Orgulha-nos a todos", disse ao dirigente, enaltecendo ainda o facto de Portugal ombrear com as grandes potências."Trata-se de uma prova olímpica e o Iúri impôs-se a países com mais de 100 anos de história no ciclismo de pista. Este título valoriza todo o trabalho que se tem feito e que começou com a construção do Velódromo ainda com o anterior presidente, Artur Lopes, e com a Câmara da Anadia, impulsionado depois".