Dez elementos da W52-FC Porto foram suspensos e UCI pondera suspender equipa

Dez elementos da equipa W52-FC Porto, incluindo oito ciclistas e dois elementos do staff, foram suspensos esta sexta-feira, na sequência da operação 'Prova Limpa'. Os ciclistas já foram notificados pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), tal como a equipa, UCI, Federação Portuguesa (FPC) e WADA (a agência mundial anti-doping).Alguns destes ciclistas, sabe, encontram-se neste momento a disputar o Grande Prémio Douro Internacional, algo que estará a gerar algum descontentamento na UCI, que, segundo fonte próxima do processo, estará a ponderar suspender a equipa de toda a atividade por causa desta situação de forma a impedi-la de competir.Por agora a suspensão é válida por 120 dias, o que implica desde logo a impossibilidade dos ciclistas suspensos em disputar a Volta a Portugal, que decorre de 4 a 15 de agosto. É certo que podem recorrer, o que poderia levar a uma suspensão desse período de punição, mas dificilmente tal sucederá, pois, de acordo com a mesma fonte, "o Tribunal Arbitral do Desporto não aceitará tais argumentos".Lembre-se que todo este processo surgiu na sequência da operação designada 'Prova Limpa', desencadeada no dia 24 de abril, após rusga feita pela Polícia Judiciária e pela ADoP à equipa da W52-FC Porto.Leia mais sobre este assunto na edição impressa dede sábado.