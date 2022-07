Diretor desportivo da Emirates deixa o Tour por Covid

Quando se cumpre por esta altura a etapa rainha do Tour, com final no Alpe d'Huez, Tadej Pogacar ficou sem as indicações diretas do principal diretor-desportivo da Emirates, Joxen Matxin.O técnico espanhol revelou no Twitter que acusou Covid, tendo de abandonar a prova."Todos corremos o mesmo risco de contágio e na noite anterior dei positivo à COVID-19 num controlo interno feito na equipa.Agora sei por experiência própria o que se sente quando te comunicam que tens de ir para casa e despedir-me de um Tour com quem sonho todos os dias", confessou Matxin na sua rede social, deixando depois uma mensagem de apoio à equipa."Acreditando e apoiando à morte todos os rapazes e toda a equipa, ainda falta muito Tour", disse.Joxean Matxin é um dos mais bem sucedidos diretores-desportivos do pelotão mundial, responsável pela contratação de Tadej Pogacar, e que o conduziu às duas vitórias na Volta a França em 2020 e 2021. E, pese embora o esloveno ter tido na quarta-feira um apagão, acredita que pode dar a volta.