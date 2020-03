Diretor desportivo da Ineos morre aos 40 anos vítima de enfarte

Nicolás Portal, diretor desportivo da equipa de ciclismo Sky-Ineos, faleceu esta terça-feira, vítima de uma paragem cardíaca fulminante. O antigo ciclista francês, de 40 anos, foi profissional entre 2001 e 2010, altura em que 'pendurou' a bicicleta e integrou a estrutura técnica do conjunto britânico. Sob a sua orientação, a Ineos (ex-Sky) conquistou o Tour com Chris Froome, Geraint Thomas e Egan Bernal.





O francês fez grande parte do seu percurso profissional ao serviço da Caisse d'Epargne, equipa que antecedeu a atual Movistar, entre 2006 e 2009. Disputou em seis ocasiões o Tour e a Vuelta numa ocasião. No seu palmarés consta um terceiro lugar no campeonato francês de contrarrelógio (2003) e uma etapa do Dauphiné Libéré (2004).