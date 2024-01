Dupla portuguesa ficou à porta da medalha no Europeu de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Iúri Leitão (Caja Rural), que em 2023 foi campeão mundial de ominum, ao lado de Rui Oliveira (Emirates) ficaram esta noite à porta da medalha na prova de madison dos Europeus de pista, que decorrem em Apeldoorn, na Holanda.A dupla lusa terminou com 47 pontos, menos três que a Dinamarca, que fechou o pódio. Alemanha venceu com 64 pontos, à frente da França, que contabilizou 60.Este Europeu e em especial a prova de madison são de apuramento para o ranking olímpico, com Portugal a somar por isso importantes pontos.