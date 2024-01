Efapel com chama para a temporada de 2024

José Azevedo quer uma equipa a lutar pela vitória em todas as provas. É este o desígnio da Efapel para a temporada de 2024 e apresentado esta tarde aos patrocinadores."Mantemos a mesma ambição que caracteriza este grupo. Lutar pela vitória em todas as provas e logicamente que a Volta a Portugal é o objetivo principal. Temos uma equipa forte, equilibrada, com opções para vários tipos de terreno. Estou confiante que se todos conseguirem render ao seu nível, iremos conseguir bons resultados ao longo do ano", disse-nos o antigo ciclista, que vai para o terceiro ano à frente da Efapel.E numa alusão ao equipamento, José Azevedo reforça essa ambição. A 'chama' que o equipamento de 2024 trouxe mostra a garra, a intensidade e o pensamento que levamos todos nós, ciclistas e staff, em cada dia que saímos para a estrada para honrar cada nome que levamos nesta camisola. Temos em 'nós todos os sonhos do mundo', como ouvimos ao longo da nossa apresentação, e a única coisa que podemos prometer a quem nos apoia é que iremos lutar para que esta chama não se apague".O plantel para 2024 é composto por 11 ciclistas, onde cinco são caras novas, e uma delas até com experiência no World Tour, o porto-riquenho Abner González.Eis a Efapel para2024:Joaquim SilvaHenrique CasimiroTiago AntunesAleksandr GrigorevPedro PintoKeegan SwirbullAbner González (ex Movistar)Santiago Mesa (ex ABTF Feirense)António Ferreira (ex Kelly)Viacheslav Ivanov (ex MP Group)Pedro Castro Pinto (ex Fonte Nova)