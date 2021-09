EFAPEL muda de 'casa' e nasce a Glassdrive-Q8-Anicolor

A equipa que integra os ciclistas Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo ou Rafael Reis vai chamar-se Glassdrive-Q8-Anicolor na próxima temporada, depois de a Efapel, o seu atual patrocinador, se ter 'transferido' para o novo projeto de José Azevedo, conforme o próprio confirmou a Record esta segunda-feira. "Sim, é verdade, a equipa vai chamar-se Efapel", disse-nos José Azevedo, revelando que o projeto é "de três anos" como formação Continental Profissional.





Já esta manhã, nas redes sociais, Azevedo confirmou aos seus seguidores a novidade. "Há três meses divulguei aquilo que é um dos meus maiores sonhos e desafios, a criação de uma equipa profissional de ciclismo. Equipa essa que se vai denominar EFAPEL Cycling e que será uma realidade em 2022", anunciou José Azevedo na sua página na rede social Facebook, horas antes da equipa atualmente apoiada por esse mesmo patrocinador revelar a nova denominação para 2022.

A inusual 'dança' de patrocinadores no pelotão português, motivada pela decisão da Efapel de não prolongar o vínculo com a formação de Águeda e hoje confirmada, poderá provocar equívocos junto dos adeptos mais distraídos, que terão de habituar-se a ver Mauricio Moreira, o vice-campeão da última Volta a Portugal, Rafael Reis, o homem que venceu quatro etapas, ou Frederico Figueiredo, o terceiro classificado da edição especial de 2020, com o equipamento da Glassdrive-Q8-Anicolor.

O anúncio dos novos patrocinadores foi feito esta segunda-feira, no Luso, por Carlos Pereira, o 'manager' do Clube Desportivo Fullracing, a estrutura base da formação amarela que dominou esta época velocipédica em Portugal.

Já a equipa de José Azevedo ainda não anunciou oficialmente os ciclistas que a representarão na sua estreia no pelotão, na próxima temporada, mas o experiente João Benta (Rádio Popular-Boavista) e Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua), o recente vencedor do Grande Prémio JN, confirmaram à Lusa que vão estar nas fileiras do novo projeto do antigo diretor desportivo de Delko, Katusha ou RadioShack.