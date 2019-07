Egan Bernal: «É uma felicidade que não se pode descrever»

O ciclista Egan Bernal (INEOS) assumiu este domingo a "felicidade indescritível" de se tornar o primeiro colombiano a vencer a Volta a França, considerando que o seu país "já merecia" esta celebração."É uma felicidade que não se pode descrever. É o nosso primeiro Tour. Disputaram-se muitas edições, muitos colombianos tentaram, ganharam muitas coisas, muitas provas, mas não conseguiam o Tour. Acho que a Colômbia já o merecia", disse.Bernal, o mais novo a vencer o Tour nos últimos 100 anos, terminou com 1.11 minutos de vantagem sobre o colega de equipa Geraint Thomas, o britânico que ganhou em 2018, enquanto o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) completou o pódio, a 1.31."Estou orgulhoso de ser o primeiro colombiano a ganhar o Tour. Agora só quero chegar a casa e assimilar. Depois, verei o próximo objetivo. Mas agora é tempo de desfrutar com a minha família", completou.Aos 22 anos e seis meses, Bernal é o terceiro mais jovem a vencer a 'Grande Boucle', depois do francês Maurice Garin, em 1904, e do luxemburguês François Faber, em 1909.Igualmente feliz, o australiano Caleb Ewan conquistou três etapas ao 'sprint' na estreia na competição, incluindo a última, hoje, em Paris."Não posso acreditar que venci três etapas. Quando estávamos a rolar nos Campos Elísios, tinha lágrimas nos olhos, foi um sentimento surreal. Depois, não podia acreditar que tinha ganho neste cenário", disse o ciclista, de 24 anos.