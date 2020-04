Equipa de ciclismo da UD Oliveirense doa material de proteção a duas instituições

A 'Kelly InOutbuild UDO', equipa de ciclismo da UD Oliveirense, entregou material de proteção ao Lar da Associação de Solidariedade Social, no Porto, e ao Lar de Idosos de São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira.





Este apoio da equipa oliveirense a instituições de solidariedade social resulta de uma parceira com a empresa de Oliveira de Azeméis, 'Polisport', sediada na freguesia de Carregosa. É lá que têm chegado as entregas de material de proteção.De seguida, os carros de apoio da 'Kelly InOutbuil UDO' levam às instituições que, pelo atual estado de calamidade, não se podem deslocar a Oliveira de Azeméis, as respetivas doações.