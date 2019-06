Equipamentos de Rui Costa leiloados para ajudar bebé Matilde

O ciclista Rui Costa juntou-se ao cordão solidário para ajudar a bebé Matilde e doou equipamentos completos e originais para posterior leilão cujos lucros reverterão para a conta da menina.





Numa publicação na página de

criada pelos pais para divulgar

, foi anunciado, este domingo, o leilão de quatro equipamentos do ciclista.

"Estes equipamentos representam uma das maiores provas da sua carreia, com a mesma garra necessária que a Matilde tem tido para esta sua batalha", lê-se ainda. A publicação que conta já com mais de mil partilhas e centenas de comentários - em apenas duas horas - descreve também de que forma se pode participar neste leilão.

Facebook da menina,o caso"O ciclista Rui Costa também não ficou indiferente ao sofrimento da Matilde e está a doar 4 equipamentos completos e originais seus com as riscas do arco-íris, que representam o mundial de ciclismo 2013, onde se sagrou campeão do mundo", lê-se na página que conta com mais de 171 mil seguidores.





A conta solidária para arrecadar dinheiro para que os pais da Matilde consigam comprar aquele que é o medicamento mais caro do mundo e a única esperança para a bebé já ultrapassou os 800 mil euros.

De acordo com a última publicação, atualizada pelos pais no Facebook, a onda de generosidade permitiu que os pais chegassem quase a meio do objetivo final, de dois milhões de euros. "Graças a todos vocês que caminham connosco, lado a lado, que tem ajudado cada um da forma que pode, conseguimos chegar aos 817,690 mil", escreveram os pais da pequena Matilde.

Os pais deixaram também uma palavra de agradecimento pela generosidade e solidariedade do povo português.

"Temos muito orgulho em ser portugueses, mas ainda mais orgulho no povo português. Nunca será possível expressar o tamanho da nossa gratidão perante a vossa generosidade, solidariedade e apoio nesta nossa luta que se tornou a vossa também", pode ler-se na publicação.

A menina com apenas dois meses, que sofre de atrofia muscular espinhal de tipo 1, ainda se encontra internada nos cuidados intensivos, permanecendo estável e sem febre.