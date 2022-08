Europeus'2022: Ricardo Marinheiro e Mário Costa terminam cross country longe dos primeiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses Ricardo Marinheiro e Mário Costa terminaram abaixo dos 40 primeiros a prova de cross country em bicicleta todo-o-terreno dos Europeus multidesportos, que terminam no domingo em Munique, na Alemanha.

Numa prova ganha pelo britânico Thomas Pidcock em 1:18.09 horas, Ricardo Marinheiro terminou no 42.º lugar, com 1:23.22, a 5.13 minutos do vencedor, enquanto Mário Costa foi 48.º, em 1:27.03, a 8.54 de Pidcock.

A medalha de prata foi para o dinamarquês Sebastian Fini Carstensen e a de bronze para o suíço Filippo Colombo.