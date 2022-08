Ewan ganha etapa e italiano Ganna lidera Volta à Alemanha

O ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ganhou esta quinta-feira ao sprint a primeira etapa em linha da Volta à Alemanha, liderada pelo italiano Filippo Ganna (INEOS), após 171,7 quilómetros entre Weimar e Meiningen.



Ewan impôs-se ao grosso do pelotão, que concluiu o percurso com o mesmo registo de 04:01.54 horas, enquanto o italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) e o alemão Max Kanter (Movistar) alcançaram o segundo e o terceiro lugares do pódio do dia.

Ganna, vencedor do curto prólogo da véspera, segue no topo da classificação geral, com dois segundos de vantagem sobre o neerlandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e três face a Milan.

O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) chegou na 19.ª posição e encontra-se em 57.º da geral, a 17 segundos do topo.

A 37.ª edição da Volta à Alemanha prossegue sexta-feira, com a segunda de quatro etapas, entre Meiningen e Marburg, numa distância de 200,7 quilómetros.