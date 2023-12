Ex-campeão do Mundo de ciclismo acusado de atropelar e matar a mulher

O australiano Rohan Dennis, campeão do Mundo de contrarrelógio em 2018 e 2019, foi detido em Adelaide, na Austrália, acusado de atropelar mortalmente a mulher, Melissa Hoskins, de 32 anos.Segundo a imprensa australiana, a mulher de Dennis, com quem o ciclista tem dois filhos, foi atropelada em frente à casa do casal por uma camioneta, tendo sido transportada para o hospital em estado crítico, acabando por não resistir aos ferimentos.O corredor de 33 anos, que anunciou o final da carreira para o final de 2023, depois de terminar o contrato com a Visma-Lease a Bike, estaria por trás do volante. Foi detido e acusado de "homicídio por condução imprudente e por colocar em risco a vida humana", tendo sido depois libertado, mediante o pagamento de uma fiança.Dennis e Hoskins estavam casados desde 2018. Ela teve também uma bem-sucedida carreira de ciclista, tanto na estrada como na pista, chegando a competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e do Rio de Janeiro, em 2016.