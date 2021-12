Ex-ciclista Carlos Ribeiro morre aos 29 anos

O ciclismo nacional está de luto esta segunda-feira pela morte do antigo ciclista Carlos Ribeiro, com apenas 29 anos. De acordo com o jornal regional 'Imediato', o antigo corredor, promessa do ciclismo nacional, foi encontrado sem vida, na cama, na manhã desta segunda-feira.

Carlos Ribeiro não competia desde 2015, altura em que se viu obrigado a terminar a carreira com apenas 23 anos devido a problemas cardíacos detetados quando se preparava para alinhar na W52-Quinta da Lixa como profissional.





Entre os melhores resultados está um terceiro lugar nos Nacionais de contrarrelógio de 2013 e 2014 em Sub-23. Em 2014 venceu ainda uma etapa na Volta a Portugal do Futuro, prova na qual venceu a classificação dos pontos. Em 2015, numa das últimas provas que disputou foi 6.º no nacional de contrarrelógio absoluto.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.