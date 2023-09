Fábio Costa vence a partir da fuga a sexta etapa do Grande Prémio JN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu esta quinta-feira a sexta etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias, fazendo vingar a fuga do dia, com Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) a seguir líder da geral.

Fábio Costa, de 24 anos, conquistou a tirada de 137,1 quilómetros entre o Porto e Esmoriz, completada em 3:07.56 horas, batendo sobre a meta os companheiros de fuga Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO), segundo, e Aleksandr Grigorev (Efapel), terceiro.

Controlada pelo pelotão, que deu rédea curta, a fuga não provocou grandes alterações na geral e hoje entregou a Fábio Costa, antigo campeão nacional sub-23, uma vitória que "tira toda a carga emocional de três anos sem triunfos em corridas por etapas".

Na geral, Luís Fernandes mantém-se 40 segundos à frente de Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo, com 1.01 minutos em relação ao terceiro, Henrique Casimiro (Efapel).

A sétima etapa da prova começa e termina em Guimarães, distrito de Braga, na sexta-feira, com uma extensão de 154,8 quilómetros.