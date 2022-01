Faleceu José Eduardo, mecânico da Trek

José Eduardo, mais conhecido no meio do ciclismo e em particular entre os amigos como Pepinho, faleceu esta quarta-feira, vítima de ataque cardíaco, de acordo com comunicado divulgado pela equipa da Trek-Segafredo, onde exercia funções de mecânico desde 2011."É com muita tristeza que comunicamos a notícia do falecimento repentino do nosso querido amigo e mecânico de confiança da equipa, José Eduardo Santos, na sequência de um ataque cardíaco", começou por revelar a equipa, para depois dar a conhecer um pouco das facetas do português."Pepinho era conhecido pela sua disposição calma e tranquilizadora. A sua presença vai fazer muita falta. Apesar de ser uma alma gentil, Pepinho por vezes parava para para cantar o Fado, a música popular do seu amado Portugal, que interpretava com uma intensidade e paixão únicas".O comunicado finaliza com uma mensagem de condolências."Neste momento muito difícil, todos na Trek-Segafredo gostaríamos de enviar uma mensagem sincera de amor e apoio à família de Pepinho e a todos que sejam próximos dele"."Descansa em Paz, Pepinho. Já sentimos a tua falta"José Eduardo, de 55 anos, foi também ciclista e desde há vários anos que fazia carreira como mecânico nas melhores equipas do World Tour, tendo estado na Radioschak, Astana e nos últimos anos na Trek.