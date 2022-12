Farense e Tavira celebram acordo de parceria

O Farense vai 'andar' nas estradas nos próximos três anos. É que o clube de Faro e a equipa de ciclismo do Tavira assinaram um acordo de parceria, anunciou esta tarde o emblema que disputa a 2.ª Liga de futebol."O Sporting Clube Farense e o Clube de Ciclismo de Tavira celebram um acordo de parceria por um período de 3 anos, com vista ao incremento e visibilidade da modalidade tanto a nível nacional como internacional", refere o clube em comunicado, enaltecendo depois o histórico e a longevidade da equipa comandada por Vidal Fitas."É de realçar o vasto palmarés do Clube de Ciclismo de Tavira que entre muitas conquistas, se destacam as vitórias em 4 continentes e no seu histórico mais recente os 8 pódios na Volta a Portugal, tendo conseguido o 1º lugar em 5 dos mesmos.É de evidenciar também que o Clube de Ciclismo de Tavira é a equipa de ciclismo profissional mais antiga do mundo, em atividade ininterrupta, tendo sido fundada a 31 de Agosto de 1979".