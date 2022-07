FC Porto suspende contrato com a equipa de ciclismo

O FC Porto anunciou, em comunicado, a suspensão do contrato de naming e licenciamento de marca com a Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo. A decisão surge após a União Ciclista Internacional (UCI) ter retirado a licença desportiva à W52-FC Porto, na sequência da operação 'Prova Limpa' - o que na prática conduz à extinção da equipa."Aguardaremos o desfecho dos processos em curso por forma a proceder à reavaliação da presente decisão", acrescentam os dragões no comunicado.A operação foi desencadeada no dia 24 de abril, após rusga feita pela Polícia Judiciária e pela ADoP à equipa. Na altura, oito ciclistas foram constituídos arguidos e o diretor-desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto José Rodrigues.Na sequência de decisão emanada pela UCI quanto à licença desportiva da Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo, impedindo esta de participar na próxima Volta à Portugal,O Futebol Clube do Porto vem informar que suspendeu o Contrato de Naming e Licenciamento de Marca celebrado com a referida Associação.Aguardaremos o desfecho dos processos em curso por forma a proceder à reavaliação da presente decisão.A Direção