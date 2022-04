Francisco Pereira (Feirense) vence na Volta a Portugal do Futuro/2.º Grande Prémio CMTV

Francisco Pereira (ABTF Betão-Feirense) venceu esta tarde a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro/2.º Grande Prémio CMTV, assumindo também a liderança da prova.Pereira cortou a meta com 32 segundos de vantagem sobre o pelotão, liderado pelo anterior camisola amarela, Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor), que é agora segundo classificado, a 35 segundos, sendo que o pódio da geral completa-se com João Medeiros (LA-Alumínios), a 45 segundos.A terceira etapa, a disputar este sábado, é vital para decidir o vencedor, já que termina em montanha, na Serra de São Macário, em São Pedro do Sul, depois de o pelotão partir de Cortegaça.