Frederico Figueiredo, 'vice' da Volta a Portugal, renova com Glassdrive-Q8-Anicolor

Frederico Figueiredo, segundo classificado da edição de 2022 da Volta a Portugal, renovou contrato até 2024 com a Glassdrive-Q8-Anicolor, anunciou esta sexta-feira a equipa de Águeda.

Dois dias depois de ter assegurado a continuidade do uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da Volta, a estrutura liderada por Rúben Pereira revelou a renovação com o corredor natural de Lisboa, de 31 anos, vencedor das três últimas edições do Troféu Joaquim Agostinho.

"Nova temporada, novas caras, o mesmo ADN: lutar para ganhar as corridas em que entramos. Sabemos que os números alcançados este ano põem a fasquia num nível muito elevado, mas vamos trabalhar da forma mais profissional, não prometendo fazer melhor que esta época, mas sim prometer que iremos fazer de tudo para dignificar a equipa e todos os nossos patrocinadores e parceiros. Que seja um grande 2023", afirmou Frederico Figueiredo, citado pela equipa.

A renovação de Frederico Figueiredo com a Glassdrive-Q8-Anicolor junta-se às de Mauricio Moreira, Rafael Reis, campeão nacional de contrarrelógio e vencedor do Grande Prémio O Jogo de 2022, e Luís Mendonça, também até 2024, e Pedro Silva e Fábio Costa, os dois até ao fim de 2023.

O russo Artem Nych (ex-Gazprom-RusVelo), de 27 anos e campeão da Rússia de fundo em 2021, o espanhol Sérgio García (ex-Eolo Kometa), de 23, e os portugueses Julian Madrigal, que nasceu na Costa Rica e tem 21 anos, e Duarte Domingues, de 18, são os reforços já assegurados pela estrutura de Águeda.