García de Mateos vence quinta etapa do GP Jornal de Notícias

O espanhol Vicente García de Mateos (Antarte-Feirense) ganhou este sábado ao sprint a quinta etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias, enquanto Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua) conseguiu manter a liderança, a uma tirada do fim.

Mateos impôs-se no grupo de fugitivos que dominou os 132,2 quilómetros com partida e chegada a Valongo e que teve como principal dificuldade a subida à Penha, em Guimarães, a meio do percurso.

O espanhol cumpriu o trajeto em 3:08.30 horas, batendo no sprint João Rodrigues e Rui Vinhas, ambos da W52-FC Porto, enquanto António Carvalho (Efapel), que era o mais bem classificado entre os fugitivos, foi quarto.

Joaquim Silva e os seus principais rivais não foram verdadeiramente ameaçados e chegaram a 1.21 minutos, com o luso a manter a camisola amarela, com vantagem de 25 segundos sobre Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e Ricardo Vilela (W52-FC Porto), que continuam nas segunda e terceira posições, respetivamente.

A 30.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias termina no domingo, com a mais longa etapa, de 178,5 quilómetros, que liga Vila Nova de Gaia a Viana do Castelo.