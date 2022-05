Giro: Arnaud Démare volta a vencer ao sprint

O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu esta quinta-feira ao 'sprint' a sexta etapa da Volta a Itália, um dia depois do primeiro triunfo, com o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo) a conservar a liderança da geral.Démare, que lidera a classificação dos pontos e já tinha vencido a quinta etapa, cumpriu os 192 quilómetros entre Palmi e Scalea em 5:02.33 horas, batendo sobre a meta o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), segundo, e o britânico Mark Cavendish (QuickStep-Alpha Vinil), terceiro.O dia não produziu alterações nos primeiros lugares da geral, com Juan Pedro López à frente do alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), segundo a 38 segundos, e o estónio Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terceiro a 58. João Almeida (UAE Emirates) segue em sétimo, a 1.58 minutos do líder.