GP Anicolor cresceu no caminho certo

O 7º GP Anicolor foi apresentado ontem. Uma prova que vai disputar-se nos dias 20 e 21, com 18 equipas, tendo Águeda como epicentro.

“Este evento cresceu no caminho certo”, vincou o presidente da Federação (FPC), Delmino Pereira. “Este é um momento importante para o ciclismo, para a Anicolor, para o Sporting Clube de Fermentelos”, destacou por sua vez Fernando Sampaio, CEO da Anicolor e presidente da coletividade. Já Carlos Pereira, team manager do Clube Desportivo Fullracing, enalteceu a homenagem que a prova faz a Pedro Silva, antigo ciclista natural de Mortágua, falecido em 2021. A 2ª etapa passa pela rotunda com o seu nome. *