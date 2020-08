Groenewegen e a queda que deixou Jakobsen em estado grave: «Não tenho palavras para descrever o que sinto»

Dylan Groenewegen confessa sentir-se destroçado por ter provocado a queda que colocou o compatriota Fabio Jakobsen em estado grave numa cama de hospital. O holandês da Jumbo-Visma falou sobre o que se passou na chegada da primeira etapa da Volta à Polónia.





Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

"Sinto ódio pelo que se passou ontem [quarta-feira]. Não encontro palavras para descrever o que sinto pelo Fabio e por todos os outros ciclistas que caíram. Neste momento, a saúde do Fabio é o mais importante, penso nele constantemente", escreveu Groenewegen na sua conta do Twitter.Fabio Jakobsen, da Deceuninck-Quick Step, foi operado durante cinco horas a lesões na cabeça e na cara, mantendo-se para já em coma induzido.A queda na primeira etapa da Volta à Polónia aconteceu no sprint final, e depois de Groenewegen ter empurrado Jakobsen contra as barreiras de proteção, numa altura em que a velocidade chegou quase aos 80 km/h.