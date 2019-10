Homem que vendia cocaína a Pantani garante: «Mataram-no»

Mais de 15 anos depois, a morte de Marco Pantani continua a ser tema de discussão em Itália. O 'Pirata' foi encontrado morto num hotel em Rimini, a 14 de fevereiro de 2004; a autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose por cocaína, mas há quem mesmo assim considere que a história está mal contada. O canal 'Itália1' falou com o homem que vendia a droga ao ciclista, e que garantiu que Pantani foi assassinado."Mataram-no", assegurou Fabio Miradossa. "Foi o que aconteceu, não entendo por que razão a polícia não investigou isto a fundo. Disseram que ele estava a enlouquecer com as drogas, mas estou convencido que quando o mataram ele estava lúcido."Miradossa contou como foram as últimas horas de Pantani. "Esteve no hotel Touring, onde consumiu a dogra, e quando regressou ao Residence 'Le Rose' estava lúcido."No quarto havia indícios de que o ciclista teria aspirado cocaína pelo nariz, algo que o entrevistado do 'Itália 1' diz ser pouco provável. "O Marco tinha nojo disso, ele só fumava. Quem criou esse cenário não estava bem informado."O mesmo homem adianta as possíveis causas para o sucedido. "Disse aos polícias que procurassem o dinheiro, porque o Marco tinha levantado 20 mil euros do banco. Eram para mim, uma parte para pagar uma dívida e a outra para comprar mais. Uma das pessoas da minha confiança foi levar-lhe a droga, eu estava em Nápoles no aniversário da minha sobrinha. Não recebi o dinheiro, mas não havia problema, sabia que ele me pagaria depois. Deixaram-lhe umas 15 ou 20 gramas, ninguém morre com essa quantidade, sobretudo se fumares."Miradossa afasta, igualmente, a hipótese de suicídio: "Não, não o fez garantidamente. Ele foi fraco ao refugiar-se nas drogas, mas não quis matar-se, tenho a certeza disso."