Israel Cycling Academy compra licença à Katusha para competir no 'World Tour'

A Israel Cycling Academy comprou a licença aos russos da Katusha para poder competir no World Tour, primeira divisão de ciclismo, em 2020, anunciou esta quarta-feira a equipa do médio oriente.Apesar de ter concluído o acordo junto da Katusha, que este ano contou com os ciclistas portugueses José Gonçalves e Rúben Ribeiro e que teve também José Azevedo como diretor desportivo, a equipa israelita está dependente da aprovação por parte da União Ciclista Internacional (UCI).O patrão da Israel Cycling, Sylan Adams, mostrou-se satisfeito pelo acordo alcançado: "Quero agradecer à direção da Katusha e ao seu proprietário, Igor Makarov, por escolher fazer esse acordo connosco, porque sei que ele tem várias opções disponíveis".A Israel Cycling, que participou nas últimas duas edições do Giro como convidada, já anunciou a contratação do irlandês Daniel Martin, ex-UAE Emirates, e do francês Hugo Hofstetter, ex-Cofidis.