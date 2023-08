E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Iúri Leitão sagrou-se esta noite campeão mundial na prova de omnium, em pista, nos Mundiais de Glasgow.O ciclista da Caja Rural esteve fenomenal nas quatro provas, tendo ganhou logo as duas primeiras provas de quatro que compõem o cuncurso, o scratch e a tempo race, para depois ser segundo na eliminação, sendo que na última prova, corrida por pontos, defendeu-se bemLeitão, de 25 anos, terminou a prova com 187 pontos, mais dois que o francês Benjamin Thomas, sendo que o japonês Shunsuke Imamura fechou o pódio, com 173 pontos.