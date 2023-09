Iúri Leitão discutiu sprint na Eslováquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista Iúri Leitão (Caja Rural) foi 7.º no sprint da 4.ª etapa da Volta à Eslováquia, chegando com o mesmo tempo do vencedor, o belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), após ligação entre Prievidza e Nitra (149 km). O francês Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) conservou a liderança da geral.