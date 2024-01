Iúri Leitão e o título europeu: «É muito importante começar um ano tão importante como este com o pé direito»

Iúri Leitão começou a temporada de 2024 da melhor maneira, ao sagrar-se pela terceira vez campeão europeu de scratch, na Holanda, depois de em 2023 ter feito história com o ouro inédito na prova de ominum do Mundial."É muito importante começar um ano tão importante como este com o pé direito. Depois do bom desempenho no madison, ontem, vencer o scratch é muito encorajador para tudo o que temos pela frente neste ano e é a recompensa por todo o trabalho que temos vindo a realizar", confessou o ciclista português em declarações à assessoria da Federação (FPC)O corredor natural de Viana do Castelo, que corre na equipa espanhola Caja Rural, explica que "a corrida foi muito mexida, sendo necessário muito sangue-frio para não gastar energia demasiado cedo. A chave do sucesso foi essa gestão. Quando senti que os adversários estavam desgastados, fiz a minha jogada e resultou", frisou ainda Leitão, que subiu ao pódio com a austríaco Tim Wafler, que ficou com a medalha de prata, e o dinamarquês Tobias Hansen, que levou o bronze.Já o selecionador nacional Gabriel Mendes, disse que o "Iúri fez uma corrida fantástica. Foi uma prova difícil, muito movimentada, que obrigou a gerir muito bem as energias para estar sempre na discussão do pódio. No final, o Iúri aproveitou a oportunidade de forma exímia. Conseguiu surpreender com um ataque extremamente forte e é campeão da Europa com muito mérito".