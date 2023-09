Iúri Leitão entre os escolhidos para os Europeus de estrada

O campeão mundial de pista na disciplina olímpica de omnium, Iúri Leitão (Caja Rural), é um dos destaques da convocatória da Seleção Nacional para os Europeus de estrada, que vão ter lugar em Drente, na Holanda, entre 20 e 24 de setembro, e da qual não faz parte João Almeida (Emirates) nem Rui Costa (Intermnarché).Além de Leitão, destaque também para Nelson Oliveira (Movistar), ficando completa a equipa com André Carvalho (Cofidis), os gémeos Ivo Oliveira e Rui Oliveira (Emirates) e João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), sendo este o único de equipas portuguesas. Os seis irão correr a prova de fundo, no dia 24. Os representantes portugueses no contrarrelógio, dia 20, serão Ivo Oliveira e Nelson Oliveira.Já a liderar a equipa de sub-23, estará o vice-campeão mundial desta categoria, António Morgado (Axeon), que será acompanhado pelo colega Gonçalo Tavares, por Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Lucas Lopes (Electro Hiper Europa). O quarteto alinha na prova de fundo, dia 22, dois dias depois de Morgado e Tavares competirem no contrarrelógio.Os juniores portugueses, que só participam na prova de fundo, dia 23, são Daniel Moreira (Tensai/Sambiental/Santa Marta), José Miguel Moreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), Manuel Marques (ABTF Betão/Bairrada) e Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola).Em femininos, Portugal faz-se representar por Maria Martins (Fenix-Deceuninck) na prova de fundo para a elite, no dia 23, pela dupla da Bizkaia Durango Beatriz Pereira e Daniela Campos na prova de fundo para sub-23, no dia 22, sendo que Daniela Campos irá também competir no contrarrelógio individual, dois dias antes.As juniores femininas correm no dia 24 com Marta Carvalho e Raquel Dias (Extremosul/Hotel Alísios/CA Terras do Arade).