Iuri Leitão sagra-se campeão europeu de scratch

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Iuri Leitão sagrou-se este sábado campeão europeu da prova de scratch de ciclismo de pista, repetindo o título que tinha também conseguido há dois anos nos Campeonatos de Plovdiv. Esta é a sexta medalha do ciclista português de 24 anos em Europeus, depois das três conseguidas em Plovdiv (2020) e duas em Grenchen (2021).





Iuri Leitão atacou desde muito cedo, tendo colocado duas voltas de avanço ao restante pelotão e conseguido depois gerir a vantagem para assegurar o título europeu. O português ficou à frente do alemão Moritz Malcharek e do polaco Bartosz Rudyk e deu ao nosso país a primeira medalha nestes Europeus no que ao ciclismo de pista diz respeito.