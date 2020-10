João Almeida à chegada a Lisboa: «Acho que não sei bem o que fiz»

João Almeida e Rúben Guerreio já estão em Portugal. Os dois heróis da Volta a Itália aterraram esta manhã no aeroporto de Lisboa, ainda mal refeitos das emoções vividas nos últimos dias. Almeida andou 15 dias com a camisola rosa da liderança, ao passo que Guerreiro acabou a prova com a camisola azul de líder da montanha vestida.





"É um balanço mais do que positivo. Estou muito satisfeito. Começámos com a camisola um dia e fomos vendo dia a dia. Mantê-la por 15 dias foi surpreendente, estou grato à minha equipa, sem eles não seria o mesmo. Estou sem palavras, só quem viveu pode sentir o que eu senti", explicou João Almeida.Rúben partilha as mesmas emoções. "De facto foi com muito orgulho que garanti a azul, o objetivo era lutar por uma etapa, a camisola foi um bónus. Foi uma luta difícil para a manter até ao fim, mas lá conseguimos. Faço um balanço bastante positivo destas três semanas, mesmo sendo só a segunda grande volta que fiz, estou satisfeito.""Já estou um pouco em mim, mas acho que não sei bem o que fiz... Acho que o Ruben se sente da mesma forma", sublinhou João Almeida.O trepador concorda. "Estávamos tão focados na corrida, eram tantos quilómetros que não tínhamos pela frente que não restava tempo para nada, só para descansar e pensar no dia seguinte. Mas fomos muito bem recebidos por todos, é um orgulho enorme, estamos muito contentes."João Almeida reconheceu, por outro lado ter recebido muito apoio. "Foram muitas mensagens, mas nem sempre podia ver todas porque a recuperação é essencial numa prova de três semanas. Os comentários e as mensagens são uma força extra que temos."