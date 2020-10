João Almeida: «Agora no meu país falam de ciclismo, de futebol e do Ronaldo»

João Almeida enverga a camisola rosa no Giro há 13 etapas e é o centro das atenções por estes dias entre os jornalistas que acompanham a Volta a Itália. O jovem português de 22 anos chega à terceira semana da dura prova na liderança, agora com 15 segundos de vantagem para o segundo classificado.





Num país que privilegia o futebol, João Almeida mostra-se feliz por ver o impacto que o seu desempenho tem tido em Portugal. "Desde que estou aqui no Giro, as notícias no meu país têm sido sobre ciclismo, futebol e Cristiano Ronaldo. Isto é de facto surpreendente. Pensando bem, nem parece possível", contou o camisola rosa na conferência de imprensa virtual que teve lugar no dia de descanso.Almeida João regressa amanhã à estrada, para a 16.ª etapa. Serão mais 229 quilómetros a pedalar e seis contagens de montanha, uma de segunda e as restantes de terceira categoria.