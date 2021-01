João Almeida aponta à Volta a Espanha

O grande objetivo de João Almeida para a temporada de 2021 é a Volta a Espanha, corrida na qual terá uma equipa construída à sua volta. Esta revelação foi feita pelo próprio na apresentação da Deceuninck-Quick Step.





"O foco agora é a Vuelta. O que fiz no Giro do ano passado foi muito bom, mas já ficou para trás. Correu muito bem, sim, mas agora ainda há mais pressão e exigência e eu sou o primeiro a exigir mais de mim próprio", começou por dizer o português, de 22 anos.João Almeida relembrou ainda a forma como o país viveu os seus feitos. "Foi espetacular! Num país no qual o futebol domina, foi muito bom ver tanta gente a apoiar-me."