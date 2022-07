João Almeida caiu e abandonou na clássica Donostia-San Sebastián

Os portugueses João Almeida e Ruben Guerreiro desistiram este sábado no decurso da clássica Donostia-San Sebastián, uma prova que foi ganha com grande autoridade pelo belga Remco Evenepoel. Almeida, uma das figuras da UAE Team Emirates, abandonou devido a uma queda a cerca de 50 quilómetros da meta, desconhecendo-se ainda se teve consequências físicas. O outro português em prova, Rui Costa, fechou em 44.º, a 6.10 de Evenepoel.Quanto às contas da vitória, o ciclista da Quick-Step Alpha Vinyl Team triunfou com 1.58 minutos de avanço para Pavel Sivakov e 2.31 para Tiesj Benoot, um registo que demonstra bem a forma autoritária como o belga dominou o pelotão nesta exigente clássica disputada no País Basco e que serve como preparação para a Vuelta.