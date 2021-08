João Almeida cimenta liderança e está a um passo da vitória na Volta à Polónia

O português João Almeida está a um pequeno passo de vencer a sua primeira volta enquanto ciclista profissional. Este sábado, no derradeiro teste à sua liderança na Volta à Polónia, o ciclista da Deceuninck - Quick Step foi o segundo colocado num contrarrelógio de 19,1 quilómetros, apenas atrás do colega de equipa Rémi Cavagna, ganhou tempo a todos os adversários e entra no derradeiro dia, numa etapa que deverá ser para os sprinters, com uma vantagem de 20 segundos para Matej Mohoric e 27 para Michal Kwiatkowski, segundo e terceiro colocados, respetivamente.





Este domingo disputa-se a última etapa, com um traçado bem ao jeito de uma chegada ao sprint, bastando a João Almeida chegar integrado no grupo. Mas o jovem de 23 anos já mostrou que também pode vencer num final em pelotão.A confirmar-se a vitória de João Almeida, será por assim dizer uma despedida em grande da Deceuninck-Quick Step, já que a Volta à Polónia deverá ser das últimas provas que fará pela equipa. Recorde-se que o português vai correr, a partir de 2022 e durante cinco épocas, na Emirates.