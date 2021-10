João Almeida com Pogacar e Roglic no Milão-Turim

João Almeida e Julian Alaphilippe são os lideres da Deceuninck-Quick Step para a Milão- Turim. A prova termina em alto, no Superga, onde tudo se vai decidir. Para além do português e do francês, bicampeão mundial, há outros nomes a ter em conta.

Tais como os eslovenos Tadej Pogacar (Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo). Este último, tricampeão da Vuelta, impediu, no sábado passado, a vitória de João Almeida no Giro dell’Emilia.

A prova de hoje, com 193,5 quilómetros, será um aperitivo para a Volta à Lombardia, que encerra sábado o calendário mundial.