João Almeida conquista a Volta à Polónia

Mais um momento histórico para o desporto português, com João Almeida a conquistar este domingo a Volta à Polónia. O ciclista português da Deceuninck-QuickStep, que chegou integrado no pelotão na última etapa da competição, vence assim pela primeira vez na carreira uma competição do World Tour.





Na Polónia, o português de 23 anos que na próxima temporada vai vestir a camisola da UAE Emirates ganhou a segunda e quarta etapa da prova. Na classificação geral, o português terminou em primeiro lugar, com um tempo total de 26:15.53 horas, vinte segundos à frente de Matej Mohoric (Bahrain). No terceiro lugar ficou Michal Kwiatkowski (Ineos), a 27 segundos de Almeida.Recorde-se que João Almeida tinha como melhor resultado o brilhante quarto lugar no Giro'2020, onde andou vários dias com a camisola rosa.Desde Rui Costa (Volta à Suíça em 2012, 2013 e 2014) que um português não vencia uma prova do World Tour.