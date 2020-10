João Almeida: «Cristiano Ronaldo? Não o conheço pessoalmente mas espero que esteja orgulhoso»

João Almeida está já habituado às conferências de imprensa, ou não andasse há sete dias com a camisola rosa. O português manteve a liderança da geral após a 9.ª etapa, que foi ganha por Ruben Guerreiro.





"Para mim é muito especial. Fiquei feliz com esta etapa porque estava à espera do pior, de perder a camisola. Estava a sofrer no fim, mas não baixei os braços e lutei pelos meus companheiros de equipa porque eles estão a fazer um grande trabalho. Devo esta camisola a eles", disse o ciclista da Deceuninck-Quickstep.Os jornalistas quiseram saber se vai celebrar com Ruben amanhã, no dia de descanso. "Vou celebrar com o Ruben, com ou sem camisola rosa, mas depois da Giro porque ainda temos muitas etapas pela frente."E estará Cristiano Ronaldo orgulhoso dos dois portugueses? "Gosto de futebol, mas não sigo muito. O Cristiano é um dos melhores do desporto. Não o conheço pessoalmente, mas para mim é fantástico. Não sei se ele me conhece, ou ao Ruben, se acompanha o Giro, mas ele deve ter muito em que pensar... Mas espero que esteja orgulhoso."