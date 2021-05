João Almeida deixa Deceuninck no final de 2021

Patrick Lefevere, diretor desportivo da Deceuninck-Quick Step, confirmou que João Almeida deixará a formação belga no final desta temporada.





"O João vai deixar a nossa equipa no final do ano. O seu agente tem mostrado relativamente pouco respeito nas negociações...", disse o dirigente ao Het Nieuwsblad apontando ao também português João Correia. "Durante as negociações vinha com frases como 'juro pelo meu filho' e sou intolerante com frases desse género. Quem é honesto não precisa desse tipo de linguagem. O Almeida deixará a equipa no próximo ano", escreveu.