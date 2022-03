João Almeida desce a 3.ª na geral da Volta à Catalunha

Durou apenas um dia a liderança de João Almeida na Volta à Catalunha. Este sábado, à 6.ª e penúltima etapa, o português da UAE Emirates cedeu o comando da prova para o colombiano Sergio Higuita, da BORA - hansgrohe, acabando por descer ao terceiro lugar, atrás também de Richard Carapaz, da INEOS, que foi o vencedor da tirada do dia.Numa etapa que se previa agitada, a verdade é que a ação começou praticamente logo nos primeiros quilómetros, com Higuita e Carapaz a surpreenderem com um ataque bem cedo, ainda antes da subida ao Coll de les Llebres - Mussara. E foi assim, juntos, que colombiano e equatoriano seguiram até à meta, instalada em Cambrils. A diferença chegou em determinado momento a estar em mais de 3 minutos, mas no final a vantagem do duo para o pelotão, com João Almeida integrado, acabou por ser de 48 segundos.Por isso, contadas as bonificações, Higuita fecha a jornada com a camisola de líder com 16 segundos para Richard Carapaz e 52 segundos para João Almeida. Diferenças que servirão de referência e que serão colocadas à prova na 7.ª e última etapa da prova, agendada para domingo, com 140 quilómetros que prometem... e muito. Especialmente pela fase final, a partir dos 90 quilómetros, com seis voltas a um circuito em Montjuïc.